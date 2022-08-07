Ворог зосереджує війська на Півдні.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що окупанти перевели до Криму частину військ.

Його цитує "Еспресо".

"Противник повірив, що наступ триватиме саме на Півдні. Відзначається перекидання ворожих сил та засобів з північного напрямку на Херсонщину, частину також було відведено на окуповану територію Криму. Окупанти серйозно сприймають інформацію. Не виключаю того, що слід очікувати удару, у тому числі й по Криму, найближчим часом", - сказав Рябих.

Також військовий експерт додав, що ворог зосереджує війська на Півдні.

"Противник сприйняв серйозно рішення Верховного Головнокомандувача України та завдання, яке поставлено ЗСУ щодо початку контрнаступальної операції. Ворог створює резерв у районі Нової Каховки, для оперативного перекидання на правий берег Дніпра щодо дій на Криворізькому напрямку, або для удару на Півночі", - зазначив Рябих.

Раніше британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант дав прогноз щодо війни на серпень.

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