Вони закликали військо відмовитися виконувати наказ про напад на Україну та стати на її бік.

Білоруські добровольці закликали армію своєї країни відмовитися воювати з Росією проти України.

Про це вони повідомили у відеозверненні.

Добровольці наголосили, що у 2020 році у Білорусі захопив владу самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Всю країни фактично захопили у заручники. А тепер Путін та Лукашенко напали на Україну.

"Вас намагаються відправити на війну, яку веде Путін. Це ніяка не спецоперація з "денацифікації" та "демілітаризації" України. Україна бореться за свою свободу. Це Велика Вітчизняна війна для українців. У 2020 році вам важко було зробити моральний вибір. Цей моральний вибір не пізно зробити ще сьогодні", - заявив один з добровольців.

Він закликав білоруських військових переходити на сторону України, адже на її боці воюють й білорусі.

"Хлопці, залишайтеся вдома і з вами все буде добре. У крайньому разі, коли вас все-таки заженуть в Україну, при першій можливості здавайтеся у полон. Українська влада ставитиметься до вас не як до військовополонених. Ви матимете можливість отримати політичний притулок в Україні, чи в будь-якій країні Європи на ваш вибір. Хлопці, ми на правильному боці. Зробіть і ви свій вибір. Живе Білорусь!" - заявив другий доброволець.