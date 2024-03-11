Зокрема, зводяться три смуги захисту завдовжки 2 тисячі кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про хороші темпи зведення оборонних фортифікацій. Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Telegram.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив із звітом щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - наголосив Зеленський.

Також, як повідомив президент, на засідання Ставки було заслухано детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Зокрема, пролунали доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувачів на місцях. Йшлося про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки і про операції морської піхоти.

Крім того, було заслухано доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україна прискорено будує оборонні рубежі на фронті. Для інженерних робіт залучено нові сили та техніку. Було складено та затверджено план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, яким визначено обсяги робіт, терміни виконання та відповідальних за кожну ділянку.

Вас також можуть зацікавити новини: