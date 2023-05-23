Зокрема, в ЄС вважають, що успішна оборона України зриває плани російського президента Володимира Путіна щодо здобуття швидкої "перемоги".

У Європейському Союзі не згодні з твердженнями деяких лідерів окремих країн, що Україна не зможе виграти війну, яку розв'язала Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони.

"Міністри не згодні з деякими людьми, які кажуть, що Україна не може виграти цю війну і тому ми повинні припинити підтримувати її. Ні! Навпаки. Україна добре справляється. Це збиває з пантелику плани Путіна для швидкої перемоги. Україні вдається себе захищати", - сказав Боррель.

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Боррель напевне натякав на заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Антиукраїнська позиція угорського прем'єра вже давно відома. Останнім часом його скандальні заяви щодо України все частіше нагадують кремлівську пропаганду. Так, сьогодні Орбан висловив упевненість, що зусилля України з відбиття російської агресії приречені на провал, а подальша західна допомога лише призведе до більшої кількості жертв.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь Орбану зазначив, що його заяви помилові, і їм радіють лише у Кремлі. Ніколенко наголосив, що Україна продовжить боротися до повного звільнення територій від російської окупації.

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