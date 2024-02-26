Україна позбавила Росію можливості втручатися в її морські торговельні шляхи.

Коли Чорноморська зернова ініціатива перестала працювати, позиція України дозволила їй перехопити домінування в західній частині Чорного моря.

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії, постійні успіхи українських атак безперервно змушують Чорноморський флот Російської Федерації відступати. При цьому нещодавнє затоплення кораблів "Івановець" і "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командира ЧФ.

"Незважаючи на здатність Росії продовжувати удари по Україні, використовуючи судна в умовах відносної безпеки східного Чорного моря, стає все очевидніше, що оборонна позиція, обрана для зменшення неконвенційного підходу України до морської війни, не працює так, як було задумано", - припускають британці.

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Водночас підхід України на стратегічному рівні позбавив Росію можливості втручатися в морські торговельні шляхи країни-сусідки. Крім цього, після краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західному Чорному морі.

"Це призвело до збільшення її експорту через односторонній гуманітарний коридор, забезпечивши більші обсяги торгівлі, ніж у рамках BSGI, поставивши їх на рівень до довоєнного рівня", - підсумували у розвідці.

Знищення російського флоту

Нещодавно українські військові оприлюднили мапу, на яку нанесено інформацію про російські кораблі, які потрапили під вогонь ЗСУ. Станом на зараз українським захисникам вдалося знищити 13 російських кораблів та "поранити" ще 22 одиниці.

В Військово-морських силах Збройних сил України заявили, що країна-агресор вже втратила в акваторії Чорного моря третину свого флоту.

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