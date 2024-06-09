Наступ РФ сповільнився після того, як західні союзники дозволили бити своєю зброєю по російській території.

Україна стабілізувала ситуацію на півночі Херсонського фронту після дозволу використовувати західну зброю для ударів по позиціях на території Росії. При цьому українські сили оборони залишаються беззахисними перед ударами авіабомб.

Старший офіцер СБУ з позивним "Банкір" розповів CNN, що можливість вражати російські цілі на російській території вже має позитивний вплив.

"З'явилася можливість проводити локальні контратакуючі операції і відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені противником тиждень тому", - сказав офіцер.

Відео дня

За словами Єгора Чернєва, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, американська система HIMARS стала основною зброєю для ударів по російських позиціях.

Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області, але проблемою залишаються плануючі бомби. Вони скидаються з такої висоти, що опиняються поза зоною досяжності української оборони.

"На жаль, у нас поки що немає дозволу збивати російські літаки на аеродромах американською зброєю, і в нас немає дозволу використовувати ракети ATACMS на російській території", - сказав Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіусу дії. "Через це ми досі не можемо вирішити питання з нанесенням ударів планерними бомбами по нашій території. Харків та інші прикордонні райони все ще страждають від бомбових ударів, гине багато мирних жителів".

Просування російських військ сповільнилося, але окупанти продовжують наступати вздовж нової лінії фронту на півночі країни. Росіяни зосередилися на спробі прорватися через село Глибоке на північ від Харкова. Якщо російським військам вдасться закріпитися там, вони зможуть просунутися до села Липці за 30 кілометрів на північ від Харкова, звідки зможуть бити по місту артилерією.

На північний схід від Харкова російські війська продовжують утримувати позиції в місті Вовчанськ. За словами Назара Волошина, представника українських військових на сході країни, тривають бої на вулицях, але більша частина міста перебуває під контролем ЗСУ.

"Щоб розсіяти сили і засоби наших сил оборони, противник розпочав додаткову харківську кампанію... частково їм це вдалося, але сили оборони стабілізували ситуацію", - сказав Юрій Федоренко, командир роти 92-ї окремої механізованої бригади, що наразі воює в Харківській області.

Щоб протистояти росіянам на Харківщині, Україні доводиться перекидати людей і зброю з інших ділянок фронту в Донецькій і Луганській областях. Головною метою Росії є встановлення повного контролю над двома східними регіонами. І саме на них, за словами Волошина, Росія чинить досить активний тиск.

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області. Російські війська домоглися певних успіхів. Далі на південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на захід від міста Авдіївка.

Наступ РФ у Харківській області - останні новини

Представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Росія не перестає атакувати позиції Сил оборони України вздовж усієї лінії фронту.

8 червня президент Володимир Зеленський заявив, що армії РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію, і це вагомий результат ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: