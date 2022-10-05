За словами експерта, повторення лютневої ситуації не буде.

Україна може завдати удару по російських військах на території Білорусі, якщо вони будуть висуватися до державного кордону.

Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту Freeдом.

"Ми будемо наносити удари по військах, які будуть висуватися до нашого державного кордону. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так, вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території як такої - ні", - наголосив Жданов.

За словами експерта, повторення лютневої ситуації не буде. Зокрема, окупаційні війська не зможуть вклинитися в Україну з цього напрямку, а бої будуть біля прикордонного стовпа.

Він додав, що армія Білорусі не приєднається до російської на полі бою.

"Лукашенко готовий зробити все що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію, повністю підтримувати і надати забезпечення російським військам на території Білорусі, але тільки щоб армія Білорусі не вступала у відкрите бойове зіткнення", - пояснив Жданов.

Експерт також прокоментував те, що Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України.

"Тепер нам навіть не треба буде в Міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь нарівні з Росією в цій війні. Його поведінку можна пояснити: беріть що хочете, робіть що хочете, я вам допоможу, але я воювати не буду", - додав Жданов.

Роль Білорусі у війні в Україні

Росія з початку повномасштабної військової агресії проти України активно використовує Білорусь. Її Путін використовує як плацдарм для запуску ракет. Також звідти заходили війська для штурму Києва.

Секретар РНБО Олексій Данилов наголосив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявити, що Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.

За даними української розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії. Вони повинні поповнити розміщені в Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця.

Напередодні, 4 жовтня, Лукашенко визнав, що його країна бере участь в "російській спеціальній військовій операції", але в той же час диктатор відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

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