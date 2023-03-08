За останні кілька місяців наша країна отримала величезну кількість західної зброї, кажуть у виданні.

Зараз увага всього світу прикута до битви за Бахмут, однак незабаром увага буде звернена на контрнаступ України, який може початися вже в квітні. Про це повідомляє видання The Economist.

Як повідомляється, в грудні Америка і Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмочка в потік, кажуть аналітики The Economist.

З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли всього за три місяці, починаючи з грудня. Поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. Американський пакет включає в себе, наприклад, броньовані мостоукладальники, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході.

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В результаті, повідомляє видання, українська армія трансформується. Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох.

"Російський наступ, що почався в кінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати ці резерви, що значно ускладнило контрнаступ", - йдеться в матеріалі. В останні дні російські солдати і найманці заглибилися в Бахмут, який з літа минулого року піддається нападу з боку Росії. Але битва за місто призвела до набагато більших втрат росіян, ніж українських військових. І що ще важливіше, генерал Залужний уникнув очевидної пастки.

Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви для порятунку міста, що має набагато більше символічне, ніж військове значення, він відправив війська за кордон для навчання новій техніці.

З іншого боку, як повідомляє видання, російська армія знаходиться в жахливому стані. Якщо вона завоює Бахмут і вирішить заглибитися далі, їй доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. Згодом вона може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи проломи, якими може скористатися Україна.

Битва за Бахмут - останні новини

За словами президента Зеленського, у разі окупації Бахмута російські війська зможуть піти на Інші населені пункти України.

"Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута в інші міста України, в Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там",- пояснив президент.

Разом з тим аналітики Американського Інституту вивчення війни впевнені, що армія РФ не зможе прорватися вглиб України у разі захоплення Бахмута. Вони зазначили, що окупантам не вистачає механізованих сил, щоб реалізувати відповідні маневри.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ активізували контрнаступальні дії на одній з ліній оборони Бахмута. За даними Американського Інституту вивчення війни, ЗСУ ведуть бої на захід від Бахмута, в той час як росіяни, ймовірно, захопили східну частину міста.

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