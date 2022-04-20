Радник глави ОП пояснив, що потрібно для успішної наступальної операції.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в України немає важкого озброєння, щоб у разі ескалації на сході вести бойові дії на території Росії.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Арестович пояснив, що наступ являє собою складніший вид бойових дій, ніж оборона. Для нього потрібні важке озброєння, артилерія, танки та броньовані машини.

"Крім цього, потрібна дуже добре навчена армія, яка вміє проводити наступальну операцію. А це складно. Набагато важче, ніж оборонятися", - додав він.

За його словами, ЗСУ показують хороші приклади оборони, але наступ - це набагато складніше.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти намагаються продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Також повідомлялося, що на цьому етапі війни в битві за Донбас Росія постарається реалізувати кілька цілей: захоплення Донбасу, забезпечення сухопутного коридору до Криму, захоплення Херсонської області для забезпечення поставок прісної води в Крим і захоплення додаткових територій, які можна було б використовувати як буфер або козир в переговорах.