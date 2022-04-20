Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-Молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено.

Росія може відправити в Україну диверсантів з Придністров'я, проте зараз немає ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі в збройної агресії проти України.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас не виключається залучення силових структур вказаного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої держави", - зазначили в Генштабі.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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