Два роки війни виснажили боєприпаси та живу силу України, а невдалий контрнаступ минулого року знизив бойовий дух.

Українські солдати говорять про виснаження, віру, особисті втрати і катастрофічну нестачу боєприпасів у той час, як російські війська захоплюють нові позиції. Українські військові кажуть, що Володимир Путін повинен отримати відсіч. Інакше він тут не зупиниться. Про це йдеться у репортажі Reuters зі східної лінії фронту.

Журналісти розповідають про день 37-річного піхотинця Віктора. Він каже, що вже кілька тижнів майже не спить, оскільки російські безпілотники та артилерія постійно обстрілюють його позицію. "Вони постійно стріляють, постійно зондують. Ми мусимо якось виживати і мусимо тримати оборону", – розповідає військовий..

Як зазначають журналісти, на третьому році повномасштабної війни вище військове керівництво України відкрито визнає, що ситуація на полі бою на східному фронті погіршилася. Два роки війни виснажили боєприпаси та живу силу України, а невдалий контрнаступ минулого року знизив бойовий дух.

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Під час подорожі Reuters вздовж східної ділянки 1000-кілометрової лінії фронту в квітні, солдати піхоти, артилерії і безпілотників висловлювали виснаження. Вони говорили про гостру нестачу боєприпасів і нагальну потребу поповнити війська. Новий наступ Москви на початку цього місяця під Харковом, другим за величиною містом України, ймовірно, призведе до подальшого відволікання дорогоцінних боєприпасів і особового складу .

Агентство не змогло встановити, скільки нового американського озброєння потрапило на лінію фронту. Росія, тим часом, продовжує закидати Україну, здавалося б, нескінченними ресурсами. Володимир Путін подвоїв свої військові зусилля. Він притримується плану захопити Донбас. Наразі Росія намагається захопити Часів Яр, стратегічно важливе місто на пагорбі в Донецькій області.

Боротьба за утримання лінії

Російські війська постійно здійснюють спроби штурму. У розпал бою, за словами Віктора, залишається тільки молитися. Були випадки, коли російські безпілотники скидали на окоп каністри з хімічними речовинами – газом без кольору та запаху. Українські військові заявляють, що Росія активізувала використання хімічних речовин для зачистки окопів на лінії фронту.

Виснаження військових відчутне – результат місяців, витрачених на утримання лінії фронту проти ворога, який, здавалося б, має нескінченну живу силу та озброєння. Смерть і поранення не припиняються, і кожен день нагадує про асиметрію війни.

"Це не так, як виглядає на карті, з усіма цими красивими лініями і стрілками. Я бачу своїх друзів, що з ними сталося, за що ми воюємо. Це пекло. Гірше, ніж пекло", – підкреслює піхотинець.

У розсекреченому в грудні звіті американської розвідки оцінюється, що Росія втратила до 90% особового складу, який вона мала на початку вторгнення у 2022 році, при цьому 315 000 солдатів загинули або були поранені. Незважаючи на втрати, за оцінками української військової розвідки, Росія все ще має в Україні майже 500 000 військовослужбовців і продовжує поповнювати свої війська.

Обличчя війни

У лютому постійні російські обстріли, недосипання і страх нарешті дістали Віктора. Одного ранку він прокинувся заціпенілий від жаху, фізично не в змозі вийти на свою позицію. Він був фізично і морально втомлений. Віктора паралізувала тривога. Він поділився своїми побоюваннями з командиром роти. Незважаючи на гостру нестачу солдатів на фронті, командир дав Віктору кілька днів відпочинку і час для розмови з психологом. Цей короткий перепочинок врятував його і допоміг переосмислити страх смерті. Раніше він думав про смерть як про віддалену можливість. "Але на війні ти абсолютно беззахисний. Смерть може прийти будь-якої миті. Я починаю звикати до думки про смерть... що вона може статися, і від неї не втечеш", – вказує військовий.

Під час репортажу стався артилерійській обстріл. Солдат в окопі за кілька сотень метрів по рації повідомив про одного загиблого і трьох поранених. Однак йому наказали залишатись на позиції, тому що евакуювати зможуть тільки через 8 годин, коли стемніє.

Понад усе Віктор хотів би повернутися додому, але каже, що шанси на те, що його скоро замінить інший солдат на його передовій позиції, дуже малі. Остаточний закон про мобілізацію, ухвалений у квітні, не включав положення попередньої версії, яке передбачало б ротацію солдатів, які вже відслужили 36 місяців.

Перегони безпілотників

За словами авторів репортажу, українські та російські військові наввипередки розробляють і виробляють безпілотні літальні апарати, які можуть обстрілювати все – від окопів до найсучаснішої техніки на полі бою. Одним з найпотужніших видів зброї у цій війні стали безпілотники FPV. Вони зробили майже неможливим для українських та російських військ пересуватися полем бою, не будучи поміченими згори. Ці безпілотники, які несуть вибухівку, можуть бути наведені на ціль за кілометри, а їх виробництво коштує всього 500 доларів. Росія, як і Україна, агресивно атакує позиції та техніку солдатів за допомогою БПЛА. Лікарі та персонал, що працюють у медичних стабілізаційних пунктах на Донбасі, кажуть, що більшість бойових поранень, які вони лікують, спричинені саме такими безпілотниками.

Достовірних оцінок того, скільки безпілотників FPV Росія здатна виробляти щомісяця, немає. Цього року Україна планує виготовити мільйон БПЛА, але солдати і командири підрозділів кажуть, що їм потрібно подвоїти або потроїти цю кількість, якщо вони сподіваються не відставати від російських військ.

Але війна з безпілотниками, на відміну від ближнього бою, який він вів у лісі, не завжди приносить задоволення. Відеозаписи скидання бомб, часто змонтовані самими солдатами під хіп-хоп саундтрек і поширені в соціальних мережах, мають штучну, майже нереальну якість, зазначає 38-річний Роман, який керує 32 бійцями 58-ї ОМБр, які розкидані по мінометних і безпілотних позиціях у Донецькій області.

Солдати в Україні чітко розмежовують життя до і після війни. Сидячи в підвалі без вікон перед моніторами, Роман втрачає лік часу. Зовні, над зруйнованими дахами сільських будинків, нічне небо сповнене зірок, зазначають журналісти.

Нескінченна війна

У районі на північ від командного центру Романа артилерійські підрозділи, що захищають східний фронт України, чекали на прибуття нових партій боєприпасів. Нестача артилерійських снарядів стала вирішальним фактором у боротьбі України за відбиття російського наступу. Новий наступ Росії під Харковом на північному сході України, ймовірно, призведе до подальшого напруження на східному фронті, де артилерійські підрозділи ретельно визначають пріоритетні цілі і нормують снаряди.

Однією з цілей Росії є Куп'янськ, північно-східне місто в Харківській області, яке було захоплене Росією на початку 2022 року і відвойоване українцями пізніше того ж року. Один із солдатів каже, що багатомісячна нестача снарядів зробила українські сили на передовій надзвичайно вразливими. Без снарядів такі артилерійські підрозділи, як їхній, не можуть прикривати піхоту на передовій. "Якби американці передали пакет раніше, росіяни не підійшли б так близько до Часів Яру. Вони б не захопили стільки сіл, і нам не довелося б воювати, щоб відвоювати ці села", - каже Юрій, 53-річний командир.

За словами Юрія, росіяни мають заводи по всій країні, де вони можуть виробляти всі види зброї та боєприпасів, в той час як Україна значною мірою залежить від доброї волі Європи та США. Проблема, за словами Юрія, полягає в тому, що навіть після всіх жахів останніх двох років війни, в Європі та США все ще є багато людей, які не сприймають все те, на що здатні Путін і російські військові: "Неможливо, напевно, просто дивлячись на фотографії, осягнути жахи цієї війни", – каже Юрій.

Але Олексій, солдат артилерійського підрозділу, каже, що в українців немає іншого вибору, окрім як продовжувати воювати. Однак чоловіки замовкають. Вони сидять пліч-о-пліч на вузьких військових розкладачках, відпиваючи по ковтку зі своїх чашок. Раптом радіо оживає з наказом. Солдати вибігають з бліндажа і готуються до стрільби, так Reuters завершує репортаж.

Прогнози щодо війни

Раніше УНІАН писав, що напередодні літа російська армія просувається до Харкова, другого за величиною міста України, і цей крок підкреслює, наскільки дворічний конфлікт змінився на користь Володимира Путіна. Як мінімум, це може змусити Україну перенаправити свої розтягнуті сили з Донбасу, де Росія веде тривалу наступальну операцію.

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