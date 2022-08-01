Водночас існує тісна комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наразі не отримував від Організації Об'єднаних Націй жодного сигналу щодо масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці.

Про це Лубінець сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Можу повідомити, що у нас є комунікація з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, по Організації Обʼєднаних Націй у нас гірша ситуація. Листи, офіційні запити я направляю. Я зробив це в перший день, одразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримував. Я можу це публічно підтвердити", – повідомив він.

Примітно, що після заяви Лубінця прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що ООН отримала запити щодо розслідування теракту в Оленівці від України та РФ, інформує репортерка AJ English в ООН Аманда Прайс у Twitter. Розгляд запитів нібито триває.

"ООН розглядає запити України і Росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим", – заявив представник ООН.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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