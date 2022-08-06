Задимлення, яке спостерігалося, є нібито "стандартною роботою" дизельних двигунів, вважає Олексій Арестович.

Україна не причетна до можливого пошкодження російського патрульного корабля "Василь Биков".

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав в ефірі програми "Фейгін Live".

"Було два епізоди. Перший, що нібито дим на горизонті, і другий, що закопчений корабель прийшов у бухту", - сказав він.

За його словами, задимлення, яке спостерігалося, є нібито "стандартною роботою" дизельних двигунів.

"Якби ми потопили, то ми б відразу заявили, що нам приховувати", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Севастополя раптово задимівся російський патрульний корабель "Василь Биков". Спочатку він випустив димові приманки, а після цього на ньому почали відбуватися "дивні речі".

Такі кораблі можуть мати на озброєнні крилаті ракети "Калібр" кількістю в 8 одиниць на один залп.

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