Спочатку патрульний корабель випустив димові приманки, а після цього на ньому почалося серйозне задимлення.

В Чорному морі біля тимчасово окупованого Севастополя раптово задимівся російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки, а після цього на ньому почали відбуватися "дивні речі".

Задимлення на російському кораблі зафіксував військово-морський експерт H I Sutton з проекту OSINT, про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.

На думку експерта, російський корабель намагався замаскуватися димовими приманками, але це йому не допомогло. Відразу ж після цього були чутні вибухи, а потім біля корабля з'явився чорний дим. Експерт вважає, що судно могли підбити українські ракети.

Також він повідомив, що на фото в диму можна розглянути патрульний корабель проекту 22160 типу "Василь Биков". Такі кораблі можуть мати на озброєнні крилаті ракети "Калібр" кількістю в 8 одиниць на один залп.

Користувачі мережі вже жартують, що російський корабель опинився в чорному диму через "бурхливого Нептуна". Деякі коментатори також припускають, що незабаром українські військові можуть повідомити про успішний удар по черговому російському судну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ за добу знищили три ворожих склади з боєприпасами і чотири ЗРК з-300.

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