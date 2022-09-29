Україна отримає великий пакет військової допомоги від США вартістю $1,1 мільярда лише через кілька років. Деяке обладнання прибуде раніше, але мінімальний термін — це шість місяців. Затримка пояснюється виробництвом зброї спеціально для нашої країни.
Такою інформацією поділився портал Bloomberg з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника Пентагону.
У новий пакет військової допомоги входять 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Раніше США постачали Україні ці РСЗВ з власних запасів. Однак наступна партія буде вироблена спеціально для нашої країни. Штати уклали договір з Lockheed Martin Corp. на створення згаданих систем.
Вся зброя та обладнання прибуде в нашу країну протягом двох років. Якісь поставки почнуться через шість місяців, але не раніше. Угода з виробництва HIMARS укладена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона стала початком серії контрактів щодо зміцнення нашої держави в середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Новий пакет військової допомоги від США: основні подробиці
- У середу, 28 вересня, в Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю $1,1 мільярда. Зазначається, що це буде "багаторічним вкладенням" у зміцнення могутності ЗСУ.
- Наша країна отримає 18 артилерійських ракетних систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксирувальників зброї, радари для БПЛА, протибезпілотні повітряні системи та інше.
- Видання The Washington Post повідомило, що для боротьби з іранськими дронами, які почали використовувати російські окупанти, Україні передадуть 12 систем Titan.