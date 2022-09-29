Зброю вироблятимуть спеціально для ЗСУ.

Україна отримає великий пакет військової допомоги від США вартістю $1,1 мільярда лише через кілька років. Деяке обладнання прибуде раніше, але мінімальний термін — це шість місяців. Затримка пояснюється виробництвом зброї спеціально для нашої країни.

Такою інформацією поділився портал Bloomberg з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника Пентагону.

У новий пакет військової допомоги входять 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Раніше США постачали Україні ці РСЗВ з власних запасів. Однак наступна партія буде вироблена спеціально для нашої країни. Штати уклали договір з Lockheed Martin Corp. на створення згаданих систем.

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Вся зброя та обладнання прибуде в нашу країну протягом двох років. Якісь поставки почнуться через шість місяців, але не раніше. Угода з виробництва HIMARS укладена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона стала початком серії контрактів щодо зміцнення нашої держави в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Новий пакет військової допомоги від США: основні подробиці

У середу, 28 вересня, в Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю $1,1 мільярда. Зазначається, що це буде "багаторічним вкладенням" у зміцнення могутності ЗСУ.

Наша країна отримає 18 артилерійських ракетних систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксирувальників зброї, радари для БПЛА, протибезпілотні повітряні системи та інше.

Видання The Washington Post повідомило, що для боротьби з іранськими дронами, які почали використовувати російські окупанти, Україні передадуть 12 систем Titan.

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