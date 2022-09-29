Очікується, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних

За всю свою історію Росія лише двічі оголошувала мобілізацію. У США впевнені, що це вказує на проблеми, які агресору створили українці.

Про це заявив на брифінгу неназваний чиновник Пентагону, повідомляє прес-служба Міноборони США.

"До цього вони двічі проводили мобілізацію – у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", – сказав американський чиновник.

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Зазначається, що росіяни не відреагували позитивно за оголошення про мобілізацію 300 тисяч осіб. За словами посадовця, це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.

Очікується, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Зокрема, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що новомобілізованих перекидають на фронт лише після одного дня підготовки.

"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", – підсумував чиновник Пентагону.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян військове без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив , що оголошена в Росії мобілізація - це удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу і Сибіру.

Так, з вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.

28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

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