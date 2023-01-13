Держава сама подбає про те, щоб кожен українець повернувся додому без потреби в хабарах окупантам.

Український омбудсмен Дмитро Любінець попередив про нову "схему" з боку росіян, які вирішили обманом заробити гроші на близьких українських військовополонених.

Про небезпеку чиновник розповів на своїй сторінці в Telegram за підсумками зустрічі з рідними військовослужбовців 74-го окремого розвідбатальйону, яка відбулася в Кондиційному штабі.

В ході зустрічі він поділився одним з випадків, що пов'язаний з новим обманом окупантів. Вони запропонували українцю включити його сина в список для обміну за 60 тисяч гривень.

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"Нещодавно був випадок, коли росіяни запропонували чоловіку за гроші начебто внести його сина в списки на обмін. Батько заплатив 60 тисяч гривень, проте сина так і не обміняли. Однак може трапитися, що в наступних обмінах цей полонений таки потрапить у список, запропонований Росією і тоді його рідні будуть думати, нібито це сталося завдяки грошам", - написав він.

Любінець нагадав, що за повернення українських військовослужбовців додому не потрібно платити гроші й закликав не вестися на обман. Для України важливий кожен громадянин, так що держава подбає про те, щоб всі повернулися додому.

Останні обміни військовополоненими з РФ

11 січня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з омбудсменом РФ у Туреччині Тетяною Москальковою у Туреччині обговорили можливість обміну ще 40 військовополонених.

8 січня 2023 року Україна та Росія провела перший в цьому році обмін полоненими. Як прокоментував президент України Володимир Зеленський, в результаті спільних зусиль на батьківщину були повернуті 50 військовослужбовців: 33 офіцери, 17 – це рядові й сержанти.

За час повномасштабної війни з Росією з російського полону вдалося звільнити майже 1600 осіб. Як повідомили в Мінреінтеграції, це 1464 військовослужбовців і 132 цивільних.

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