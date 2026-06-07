Україна перенесла війну у домівки росіян, - CNN

Українські безпілотники дедалі частіше досягають російського тилу, змушуючи мешканців Москви та Санкт-Петербурга відчути війну на собі.

Масовані атаки українських безпілотників по території Росії дедалі частіше змушують жителів великих російських міст відчувати наслідки війни, яка раніше здавалася для багатьох далекою.

Як пише CNN, поряд із загрозою ударів, росіяни стикаються з перебоями в роботі інфраструктури, обмеженнями доступу до інтернету та зростанням невдоволення через затяжний конфлікт.

Однією з постраждалих під час масштабної атаки українських дронів 17 травня стала мешканка Зеленограда Олена Володимирівна. За її словами, близько четвертої ранку вона прокинулася від гучного дзижчання безпілотників над будинком.

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"Під нами, під балконом, є навіс, схожий на виступ. Дрон упав на цей навіс, а потім спалахнув, почав здійматися чорний дим", – розповіла жінка.

Унаслідок удару загорілася кімната в її квартирі. Олена та її син спочатку намагалися самостійно загасити полум'я, однак після нового вибуху були змушені евакуюватися.

Через кілька днів після атаки будинок залишався пошкодженим.

"Сподіваюся, що більше вони не прийдуть. Ми ще живі. Це найважливіше", – сказала вона.

Згодом жінка додала:

"Сподіваюся, що війна скоро закінчиться".

Удари по Росії стають дедалі відчутнішими

Останніми місяцями Україна активізувала далекобійні атаки по російській території. Під удар потрапляють не лише військові об'єкти, а й інфраструктура, що впливає на повсякденне життя населення.

Зокрема, удари по нафтопереробних заводах уже спричинили проблеми з паливом у деяких регіонах. У тимчасово окупованому Криму влада навіть запровадила нормування продажу бензину.

Показовою стала атака на Санкт-Петербург під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму. Через загрозу ударів мешканцям окремих районів рекомендували залишатися вдома.

Жителька Кронштадта розповіла, що в ніч на суботу не могла заснути через роботу безпілотників і систем ППО.

"Неможливо було спати. Гудіння було настільки гучним, що я боялася, що наш багатоквартирний будинок може бути якось уражений", – зазначила вона.

Зеленський: Росія має отримати сигнал

Президент України Володимир Зеленський назвав серію далекобійних ударів виправданою відповіддю на російську агресію:

"Цього разу далекобійні удари України досягли Московської області, і ми надсилаємо росіянам чіткий сигнал: їхній уряд повинен припинити цю війну".

За даними російської влади, під час атаки 17 травня по території РФ було запущено понад 500 безпілотників. У Московській області повідомляли про трьох загиблих.

Соціальна антропологиня Олександра Архіпова вважає, що після початку повномасштабного вторгнення між Кремлем і мешканцями великих міст сформувався своєрідний негласний суспільний договір.

"Мер Москви доклав багато зусиль, щоб створити враження, що війни немає. Це було зобов’язання перед мешканцями Москви: "Живіть своїм життям, для вас немає війни"", – сказала дослідниця.

Втім, на її думку, цей підхід починає давати тріщини. Додаткове невдоволення викликають обмеження доступу до інтернету, блокування популярних месенджерів і просування державного месенджера Max.

Росіяни дедалі частіше говорять про мир

Серед жителів постраждалих районів дедалі частіше лунають заклики до припинення війни. Мешканець Зеленограда Максим, чия квартира також постраждала від атаки, заявив, що найбільше його вражають людські втрати.

"Вся моя родина в Литві просто шокована тим фактом, що гинуть українці та росіяни. Це найголовніше. Слов’яни вбивають слов’ян", – сказав він.

Чоловік не приховував емоцій щодо затягування конфлікту:

"Я повністю за те, щоб це закінчилося. Швидше, чорт забирай!"

Про втому від війни говорять і мешканці підмосковних Хімок, де ще один дрон пошкодив житловий будинок. Місцева жителька Надія зізналася, що після пережитого почала боятися навіть звичайних звуків.

"Мене тепер лякає все, навіть якщо це просто те, що якісь підлітки запускають петарди", – сказала вона.

Інша мешканка міста, Олена, також висловила бажання якнайшвидше завершити війну.

"Я б хотіла миру. Хотіла б, щоб усе це швидше закінчилося", – наголосила жінка.

За даними незалежного російського "Левада-центру", вже 62% опитаних росіян підтримують перехід до мирних переговорів, тоді як продовження бойових дій підтримують лише 27%. На тлі ударів по російському тилу та економічних труднощів ознаки суспільної втоми від війни стають дедалі помітнішими.

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, українські дронові удари по росіянах є частиною масштабної кампанії з позбавлення ворожих військ постачання. Вони є важливим фактором, що підсилює оптимізм щодо того, що Україна нарешті бере гору.

За даними ЗМІ, українські дрони середньої дальності змушують Росію або вживати дорогих чи трудомістких заходів безпеки при перекиданні військ, продовольства, боєприпасів та пального, або ризикувати подальшими витратами.

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