Серед евакуйованих 14 дорослих і троє дітей.

Вперше за довгий час з Сєвєродонецька евакуювали людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, протягом тривалого періоду евакуація з Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.

"І ось, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня з Сєвєродонецька захотіли евакуюватися тільки три людини, при тому, що в місті залишається ще як мінімум 15 тис. осіб.

12 травня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що евакуація жителів з міста неможлива. "Дорога, яка веде в місто, обстрілюється. Тому зараз припинена поставка гуманітарної допомоги і сполучення з містом ускладнене. Внаслідок цього ми змушені призупинити евакуацію з міста", - розповів тоді Стрюк.

Того ж дня повідомлялося, що російські окупанти намагаються повністю взяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут і захопити Сєвєродонецьк.

Вас також можуть зацікавити новини: