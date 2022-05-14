Вперше за довгий час з Сєвєродонецька евакуювали людей.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, протягом тривалого періоду евакуація з Сєвєродонецька була вкрай небезпечною.
"І ось, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ", - зазначив Гайдай.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня з Сєвєродонецька захотіли евакуюватися тільки три людини, при тому, що в місті залишається ще як мінімум 15 тис. осіб.
12 травня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що евакуація жителів з міста неможлива. "Дорога, яка веде в місто, обстрілюється. Тому зараз припинена поставка гуманітарної допомоги і сполучення з містом ускладнене. Внаслідок цього ми змушені призупинити евакуацію з міста", - розповів тоді Стрюк.
Того ж дня повідомлялося, що російські окупанти намагаються повністю взяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут і захопити Сєвєродонецьк.