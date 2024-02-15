Дані про його ліквідацію підтвердив офіцер ЗСУ України.

В Україні "вантажем 200" став один з полковників армії Росії. Факт його ліквідації підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У мережі він регулярно викриває обличчя та імена ліквідованих в Україні окупантів під псевдонімом "Штірліц". Цього разу військовий розкрив, що під "примусову демобілізацію" потрапили:

Полковник Магомеджанов Магомед 77 бригада морської піхоти (посада під питанням);

майор Гарник Микола;

старший лейтенант Трифонов Олександр;

молодший лейтенант Миколаїв Сергій.

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ЗСУ прибрали старшого лейтенанта армії РФ в Україні

Цього тижня офіцер "Штірліц" також повідомляв, що Україна ліквідувала чотирьох "важливих" військових РФ: двох майорів і двох лейтенантів. Він розкрив їх імена та обличчя.

Зазначимо, що станом на ранок 15 лютого в Україні офіційно знищили 399 090 військових РФ (відповідні дані опублікував Генштаб ЗСУ).

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