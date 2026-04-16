Україна суттєво скоротила час впровадження нових технологій, - аналітик Sky News

Кларк додав, що Росія втрачає багато людей у "відносно безрезультатних атаках".

Україні вдається стримувати російський наступ і вона "тримається". Цьому сприяє скорочення циклу розробки нових бойових технологій, що дозволяє Києву впроваджувати інновації швидше, ніж це робить Росія.

Таку заяву зробив експерт Sky News із питань оборони та безпеки Майкл Кларк. Він зазначив, що зараз цикл розробки нових рішень становить близько шести тижнів.

"Щось потрапляє на передову, це працює, росіяни з’ясовують, як це працює, і знаходять протидію. Потім [Україна] відступає... а виробники через шість тижнів повертаються з новою версією", – пояснив він цей процес.

Говорячи про загальну ситуацію, Кларк зауважив, що у військовому плані українські війська тримаються. Однак у них все ще є великі проблеми:

"У них закінчуються боєприпаси, які їм дійсно потрібні... їм потрібно набагато більше від Європи, ніж вони отримують... але з точки зору передової, вони тримаються".

Окремо експерт заявив, що Сили оборони досягли реальних успіхів.

"Не стратегічних проривів, але зміцнили свої позиції у всіх місцях, де росіяни намагаються прорватися", – сказав він.

За його словами, це означає, що Росія втрачає багато людей у "відносно безрезультатних атаках".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що російські війська націлилися на пояс міст-фортець на Донбасі. Йдеться про Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. На думку експертів, захопити всю Донеччину військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе, і на це є низка причин.

Тим часом Міноборони України повідомило про впровадження нової моделі ведення війни. Дроново-штурмові підрозділи поєднають повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

