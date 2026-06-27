У Волгограді ракети 'Фламінго' поцілили у завод з виробництва 'Іскандерів' (відео)

Завод "Титан-Баррикади" – одне з ключових підприємств російського ВПК.

У ніч на 27 липня російський Волгоград атакували ракети, мешканці повідомляли про вибухи, а також про пожежу після прильоту.

За даними OSINT-аналітиків, було атаковано завод "Титан-Баррикади" – одне з ключових підприємств російського ВПК, яке випускає російські ракетні установки "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

При цьому в соцмережах публікують відео прольоту ракети під час атаки. Як пише ASTRA, найімовірніше, удари завдавалися українськими крилатими ракетами великої дальності "Фламінго".

Відео дня

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив, що в ніч на суботу українські ракети атакували Волгоград, внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство.

"Пошкоджено виробничі об’єкти одного з підприємств Волгограда в Краснооктябрьському районі. Наразі відомо про десять постраждалих", – написав Бочаров.

Саме в цьому районі й розташований "Титан-Баррикади".

Завод "Титан-Баррикади" – російське підприємство оборонної промисловості, що спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці. Це одне з ключових і найбільш засекречених підприємств вітчизняного ОПК. Є виробником озброєння повного циклу – від проектування до великосерійного виробництва.

Тут створюються, випробовуються та виробляються наземні пускові установки й агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М" і "Сармата", а також самохідні пускові установки оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М". Крім того, завод виробляє важкі артилерійські системи великого калібру, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Атаки на Росію

22 червня в російському Воронежі пролунали потужні вибухи. Сили оборони України атакували місцевий завод напівпровідникових приладів. Воронезький завод АТ "ВЗПП-С" – одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки.

А 25 червня Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Полтавська" у Краснодарському краї та двом НПЗ в Уфі.

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