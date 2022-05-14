Україна вже стратегічно перемогла, проте повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язала РФ, ще не завершилася. Наші військові мають багато переваг та ресурсів, тому перемога вже невідворотна.
Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
Він пояснив, що війна - це не тільки передова, війна також є боротьбою за ресурси. І ми, на відміну від Росії, отримуємо необхідні ресурси й допомогу від інших країн.
"Стратегічно ми вже перемогли... Є стратегічний рівень, а є тактичний.. Тому що війна це не тільки про, умовно кажучи, передову та фронт, війна - це, в тому числі про тили, про ресурси", - зазначив Смірнов.
Україна має можливість проводити мобілізацію і вже мобілізувала війська, ми отримали ленд-ліз, постійно отримуємо ресурси, грошову та військову допомогу від інших країн. Наші ресурси поповнюються, а РФ тільки витрачає усе, що має. Накопичувати нові сили, нову техніку та залучатися підтримкою світу країна-агресор не може, сказав радник міністра МВС.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МВС розповіли, чому ЗСУ не пришвидшують контрнаступ.