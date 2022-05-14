Україна має ресурси та переваги над РФ, тому наша перемога невідворотна.

Україна вже стратегічно перемогла, проте повномасштабна війна, яку 24 лютого розв'язала РФ, ще не завершилася. Наші військові мають багато переваг та ресурсів, тому перемога вже невідворотна.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Він пояснив, що війна - це не тільки передова, війна також є боротьбою за ресурси. І ми, на відміну від Росії, отримуємо необхідні ресурси й допомогу від інших країн.

"Стратегічно ми вже перемогли... Є стратегічний рівень, а є тактичний.. Тому що війна це не тільки про, умовно кажучи, передову та фронт, війна - це, в тому числі про тили, про ресурси", - зазначив Смірнов.

Україна має можливість проводити мобілізацію і вже мобілізувала війська, ми отримали ленд-ліз, постійно отримуємо ресурси, грошову та військову допомогу від інших країн. Наші ресурси поповнюються, а РФ тільки витрачає усе, що має. Накопичувати нові сили, нову техніку та залучатися підтримкою світу країна-агресор не може, сказав радник міністра МВС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МВС розповіли, чому ЗСУ не пришвидшують контрнаступ.

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