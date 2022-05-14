Назва поселення поки не розкривається, так як Міністерство оборони просило не поширювати цю інформацію до офіційної заяви.

Збройні сили України звільнили черговий населений пункт у Харківській області. Він знаходиться поблизу кордону з Російською Федерацією.

Інформацією про нову перемогу ЗСУ поділився військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в особистому Telegram-каналі.

"Ще одне село звільнене на північ від Харкова, і ми стали першими журналістами, які сюди потрапили разом з нашими військовими. Поки назву не даємо. Але до державного кордону залишились тут просто сотні метрів", — повідомив Цаплієнко.

Назва населеного пункту приховується не випадково. Наприкінці квітня в Міністерстві оборони попросили не публікувати інформацію про звільнені населені пункти, поки її офіційно не підтвердять. ЗСУ повинні закріпитися на нових позиціях, а інакше може статися ситуація, як у Руській Лозовій.

Відомий блогер передчасно розповів про звільнення села, в Міноборони вимушено підтвердили це, а ввечері в населеному пункті сталося загострення. В результаті 1 український захисник загинув, а ще 12 отримали поранення.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

За даними Генштабу, під тиском Збройних сил України окупанти почали тікати з-під Харкова. При цьому ворог намагається утримувати окремі позиції і зберегти маршрути поставок ресурсів.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що війська РФ дійсно відступають від міста в бік російсько-українського кордону.

На думку британського експерта, наукового співробітника Королівського коледжу з вивчення війни Майка Мартіна, ЗСУ зможуть відрізати шляхи поставок для ворожого угруповання в Ізюмі, що допоможе в бойових діях на цьому напрямку.

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