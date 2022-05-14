Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов зазначив, що захисники України звільнять усі українські території, проте це питання часу.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, чому ЗСУ іноді не пришвидшують контрнаступ. Захисники України вже почали звільняти населені пункти від окупантів на деяких напрямках, проте війна ще триває.

Про це Смірнов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Радник міністра внутрішніх справ розповів про контрнаступ на прикладі Другої світової війни. Тоді Радянський союз зазнав величезних втрат при захопленні Німеччини. Проте втрат можна було б частково уникнути, якби радянські командири не поспішали з наступом. Якби не поспіх, зауважив Смірнов, вдалося б зберегти життя сотні тисяч солдатів.

Саме тому, вважає радник міністра внутрішніх справ, поспішати з контрнаступом там, де це нині може закінчитися великими втратами серед ЗСУ, не варто. Проте згодом ми усе одно "відіб'ємо" і Луганськ, і Донецьк, розповів Смірнов.

"Ми не готові на таке йти та віддавати життя наших солдат, щоб завтра повісити десь український прапор. Ми однозначно відіб'ємо все, зокрема, і Донецьк, і Луганськ у найближчій перспективі", – підкреслив радник МВС.

Також він додав, що у військово-політичного керівництва України є стратегічні плани. Наші захисники знають, що робити при різних сценаріях розвитку подій. Нині військові України мають основну ціль, яка полягає у завданні якомога більшої шкоди ворогу, підкреслив Смірнов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, шо ЗСУ показали, як будуть знищувати окупантів за допомогою американської техніки.

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