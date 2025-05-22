Місце удару оточено російськими військовими і оперативними службами.

У Курській області РФ пролунали потужні вибухи. Повідомляється про удар по російській військовій техніці.

Про це пише телеграм-канал "Пепел Курск". Зазначається, що гучно було в місті Льгов. Було завдано кілька ударів.

"ЗСУ вдарили ракетами по накопиченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова. По скупченнях техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин", – йдеться у повідомленні.

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Станом на зараз точна кількість ліквідованих і постраждалих окупантів не відома. Водночас зазначається, що місце атаки оточено військовими та оперативними службами.

Українське командування коментарів по удару не робило.

Війна з Росією

Останні дві доби Росію масовано атакують дрони. Міноборони країни-агресорки повідомляє про те, що з 20:00 20 травня до 8:00 22-го протиповітряна оборона нібито збила 482 безпілотники літакового типу. Через атаки є перебої в роботі російських аеропортів.

Тим часом правитель РФ Володимир Путін заявив про створення "буферної зони" на кордоні з Україною. Господар Кремля і ініціатор війни проти України стверджує, що окупаційні війська вже нібито працюють над цим завданням.

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