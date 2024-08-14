Аеродроми були атаковані з метою запобігання російським повітряним атакам на Україну.

Україна здійснила, за її словами, наймасштабнішу атаку безпілотників на російські аеродроми за всю війну, оскільки сили Києва стикаються зі збільшеним опором на дев'ятий день свого вторгнення в Росію.

Міністерство оборони Росії заявило в середу, що Україна випустила 117 безпілотників, а також ракети не тільки по Курській області, де українські війська захопили територію, а й по Воронезькій, Бєлгородській і Нижньогородській областях. Воно не підтвердило, що атаки були спрямовані на її авіабази, пише Financial Times.

"Далекобійні безпілотники служби безпеки України та сил оборони здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми за всю війну", - повідомив представник СБУ.

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За словами представника, аеродроми Воронежа, Курська, Саваслійки та Борисоглібська були атаковані з метою запобігання російським повітряним атакам на Україну.

Наразі не зрозуміло, чи було пошкоджено або знищено будь-які російські літаки, і чиновник заявив, що Київ чекає супутникових фотографій, щоб оцінити руйнування.

Удари по аеродромах у РФ - деталі

Уночі 14 серпня дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку за всю війну на російські військові аеродроми. Під удар потрапили аеродроми Воронежа, Курська, Саваслейки та Борисоглібська.

Українські дрони під час атаки на російську авіабазу "Саваслейка" не тільки вдарили по складу спецпалива для МіГ-31К, а й вразили щонайменше один бойовий літак РФ.

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