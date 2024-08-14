Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі.

Сьогодні зранку в Нижньогородській області Росії, де знаходиться військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31, пролунали вибухи.

Як пишуть росЗМІ, під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Astra написала, що поруч із цими селами розташований військовий аеродром "Саваслейка". Згідно з відкритими даними, на ньому дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони РФ.

Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін підтвердив інформацію про наліт безпілотників, оголосивши в телеграмі про роботу ППО та засоби радіоелектронної боротьби "для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Від Саваслейки до українського кордону приблизно 650 км. На цьому аеродромі базуються в тому числі літаки МіГ-31, носії ракет "Кинжал". В Україні під час зльотів МіГ-31 із "Саваслейки" регулярно оголошують повітряну тривогу.

Атаки дронів на територію РФ

На території РФ останнім часом регулярно трапляється "бавовна". Дрони завдають ударів по НПЗ та військових об'єктах. Раніше безпілотники СБУ та ЗСУ влаштували переполох на полігоні та трьох НПЗ у Краснодарському краї. Зокрема під удар потрапили Афіпський, Ільський та Краснодарський нафтопереробні заводи.

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