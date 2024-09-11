Україна змушена думати про план 'Б' війни з Росією, - WSJ

Ймовірно, США близькі до зняття заборони на удари вглиб Росії далекобійною зброєю, але остаточного рішення нема.

У той час як Захід розглядає можливість дозволити Україні використовувати ракети для глибшого удару по Росії, США та європейські країни підштовхують Київ до розробки надійного плану щодо того, чого він може досягти в наступний рік війни.

Київ шукає план "Б"

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед західних та американських чиновників. США та європейські союзники досі підтримують довгострокову мету президента України Володимира Зеленського витіснити Росію з усієї території України. Але з огляду на те, що громадська підтримка серед деяких ключових прихильників України знижується, а Росія повільно досягає успіхів на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україні потрібно бути більш реалістичною у своїх цілях у час війни. Це могло б допомогти західним чиновникам відстоювати перед виборцями необхідність постачати зброю та допомогу країні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть до України в середу, щоб зустрітися з українськими офіційними особами, щоб обговорити, як найкраще визначити українську перемогу та яка допомога їй знадобиться для цього. Протягом останніх двох тижнів у Києві перебували ще кілька високопоставлених чиновників США та Європи.

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Переговори вказують на постійне джерело напруги між Києвом і Заходом: бажання вигнати сили Росії з України з військовою реальністю. Високопоставлені європейські посадовці кажуть, що Києву повідомили, що повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, чого реально не можуть зробити ні Вашингтон, ні Європа.

Блінкен сказав у вівторок, що його поїздка була частково для того, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, щодо яких цілей і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби". Блінкен сказав, що вони з Леммі звітуватимуть президенту Байдену та прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, які обговорять це на зустрічі.

"Це може бути прелюдією до підписання США та Великою Британії використання Україною ракет великої дальності для ураження цілей у Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято", - пише видання.

У Вашингтоні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті втягнути Україну в переговори.

"Безумовно, найвірогіднішим результатом тут є завершення шляхом переговорів, але коли це станеться, за яких умов і обставин, це вирішуватиме президенту Зеленському", - сказав він.

Зеленський адаптує позицію

І Росія, і Україна заявили, що готові до припинення вогню або мирних переговорів, хоча обидві сторони, здається, далекі від будь-якої такої зустрічі. Україна наполягала на тому, що російські війська повинні вийти з України, перш ніж сісти за стіл переговорів. У червні Кремль зажадав від України поступитися втраченими територіями та відмовитися від додаткових земель, а також відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО.

Хоча Путін стверджує, що хоче розпочати мирні переговори, це не серйозно. Західні офіційні особи кажуть, що Путін продовжує вірити у власні військові успіхи, необхідні для знищення незалежності України. Продовження військової підтримки Заходу є життєво важливим.

Дипломатичний поштовх відбувається напередодні критично важливої поїздки Зеленського до США. Він пообіцяв викласти план перемоги під час свого візиту на Генеральну Асамблею ООН цього місяця. Зеленський заявив, що хоче зустрітися з кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, щоб заручитися їх підтримкою. Чи відбудуться ці зустрічі, невідомо.

"Я сподіваюся, що у мене буде можливість показати цей план Байдену та потенційним кандидатам у президенти США Гарріс та Трампу та отримати відгук", - сказав Зеленський нещодавно в Італії.

Західні дипломати продовжують заявляти, що президентські вибори в США залишаються критичними з точки зору того, на яку допомогу Україна може розраховувати в короткостроковій перспективі. Проте мало хто вважає, що підтримка Заходу може тривати на нинішньому рівні протягом багатьох років.

Запланована нова мирна пропозиція Зеленського є останньою ознакою того, що він адаптує свою публічну позицію, яка досі була зосереджена на тому, щоб повернути всю територію України до початку будь-яких мирних переговорів. Українські, російські та західні офіційні особи заявили, що влітку Україна розглядала переговори з Росією щодо обмеження атак на енергетичну інфраструктуру одна одної.

"Політичне самогубство"

Останні опитування показали поступове збільшення кількості українців, готових до мирних переговорів, але трохи більше половини населення підтримують війну, доки Україна не поверне всю свою територію. Політолог Олексій Ковжун вважає, що визнання того, що бойові дії можуть припинитися, якщо Росія утримає українську територію, було б неможливим політичним ризиком для Зеленського.

"Це політичне самогубство, і цього не може бути", – сказав Ковжун.

Джонатан Еял, помічник директора Королівського інституту об’єднаних служб сказав, що добре поговорити з Україною приватно про її виклики та форму того, що означає перемога.

Деякі з найближчих союзників України, як-от міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, протягом деякого часу попереджали, що рішучість Заходу допомогти Україні повернути свої території занепадає. Він додав свій голос до українських закликів до пришвидшення військових поставок і послаблення правил, що обмежують використання західної зброї проти Росії.

Візит Блінкена до Києва відбувається в делікатний для України час, на тлі ослаблення підтримки продовження фінансування війни на Заході та настання української зими. Це також відбувається в той момент, коли російські війська продовжують досягати повільних, але дорогих успіхів на фронті.

З початку року Росія бомбардувала українську електромережу, підвищуючи перспективу масової міграції українців, які покинуть свої неопалювані будинки в найближчі місяці, сказав науковець Фонду Карнегі Ерік Грін.

Хоча несподіваний крок щодо вторгнення на російську територію в Курській області українці спрйиняли як приниження для Путіна, на Заході зростає занепокоєння, що це може стати виснаженням здатності Києва захищати себе в довгостроковій перспективі, сказав Грін. .

Українські чиновники сподівалися, що наступ змусить Росію вивести війська, критичні для наступу всередині України. Але дедалі більше ознак того, що Москва не клюнула, а російський наступ продовжує захоплювати стратегічну територію східної частини України.

"Наступ був корисним для України, тому що він показав, що Україна все ще може воювати і робити сюрпризи. Але на Заході деякі чиновники висловлюють багато занепокоєння, що це просто "високий рівень цукру", про який можна буде пошкодувати через шість-вісім тижнів", - сказав Грін.

Ендрю Вайс, віце-президент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що партнери Києва, безумовно, стурбовані здатністю України протистояти повномасштабній російській військовій натиску. Однак він зазначив, що можливості західних держав підштовхнути Україну до поступок, проти яких вона проти, обмежені.

"Курська операція – ще одне нагадування про те, що українці зберігають неабияку зухвалість і бажання здивувати навіть західних партнерів", – сказав він.

Перспективи мирних переговорів з Росією

Як писав УНІАН, Київ хоче бачити представників Москви на наступному саміті миру. До того моменту має бути готовий детальний план закінчення війни. За словами президента України Володимира Зеленського, чим більше країн доєднаються до цього процесу, "тим більше країн глибоко розумітимуть детально цей план".

Тим часом канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що переговори між Росією та Україною мають відбутися "без попередніх умов", місцем для проведення переговорів він запропонував Австрію. Так Негаммер відреагував на бажання Путіна брати за основу переговорів ультиматум про капітуляцію України від весни 2022 року.

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