Ворог не веде з українською стороною жодного листування.

Росія гальмує повернення українських військовополонених з полку "Азов".

Про це поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Під час зустрічі з родинами "азовців" лунали питання щодо повернення полонених українських воїнів, адже за останні декілька обмінів з цих бійців повернулись додому лише одиниці.

"Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить", - додали у штабі.

Відео дня

Крім того, представник полку зазначив, що не всі захисники виходили з "Азовсталі" під наглядом міжнародних організацій. Це важливо у питанні підтвердження перебування наших бійців у полоні російською стороною.

Зокрема, 16 і 17 травня 2022 року бійці евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Під час виходу всі їхні прізвища записали й передали Національній гвардії України. Спостерігачі МКЧХ анкетували лише тих, хто залишав укріплення заводу 18 та 20 травня. Наразі ворог не реагує на запити міжнародних організацій.

"Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердить нам негайно того і того", – наголосив представник штабу.

Обмін полоненими

З початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця березня Україні вдалося повернути додому 1993 українця, які були у полоні окупантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог не погоджується на проведення масштабного обміну за принципом "усіх на всіх" та зриває процес обміну полоненими.

Останній великий обмін відбувся у понеділок, 10 квітня. Україна повернула додому військовополонених. На відео з обміну можна побачити захисницю Маріуполя Валерію Карпіленко ("Нава").

Вас також можуть зацікавити новини: