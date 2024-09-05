Уражено чимало російської техніки, в тому числі шість танків.

Триває війна в Україні, і загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 621 тис. 550 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 200 російських окупантів.

Також уражено чимало техніки противника, зокрема:

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танків - 8 тис. 624 (+6 одиниць за добу);

бойових броньованих машин - 16 тис. 869 (+21);

артилерійських систем - 17 тис. 725 (+31);

РСЗВ - 1 тис. 177 (+0);

засоби ППО - 940 (+0);

літаків - 368 (+0);

гелікоптерів - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 тис. 658 (+42);

крилаті ракети - 2 тис. 587 (+7);

кораблі /катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 24 тис. 44 (+37).

Крім того, ліквідовано ще 10 одиниць спецтехніки супротивника.

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Як писав УНІАН, останніми днями у західних ЗМІ зʼявилися заголовки про наближення втрати Покровська Донецької області. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов прокоментував ці статті та оцінив, чи здатна РФ зараз захопити Покровськ. За його словами, зараз російські загарбники сунуть на Покровськ з флангу Селидового. Ворог відвертає увагу на Селидове, тож кидати на Покровськ таку кількість військ вже не може.

"Вони звужують лінію наступу, звужують напрямок, бо якщо ти не забезпечиш фланги, то тебе відріжуть просто. Зараз, відволікаючись на Селидове, росіяни вимушені вже не так тиснути на сам Покровськ. До Покровська залишається приблизно ще кілометрів 10 й ще рано припускати, що буде після того, як ворог візьме Покровськ. Росіяни візьмуть Покровськ? Хтось переконаний? Я, наприклад, взагалі не переконаний", - продовжив Сазонов.

Військовий наголосив, що Покровськ і Мирноград - це агломерація. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну там проживало майже 100 тисяч людей.

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