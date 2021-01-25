Cкільки російських паспортів видали в ОРДЛО / УНІАН

Паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це у Facebook повідомляє Східна правозахисна група.

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"За інформацією наших джерел в ОРДЛО, а також наших співробітників (моніторів) в ОРДЛО, паспорти РФ, що видаються за спрощеною системою, отримали 164,34 тисячі громадян України...", - сказано в повідомленні.

Так, станом на листопад 2020 року в ОРЛО видали 68,3 тис. російських паспортів, в ОРДО - 95,93 тис.

"Людям, які проживають на підконтрольній українському уряду території і мають довідку ВПО, а в паспорті громадянина України у них стоїть прописка на території ОРДЛО, також оформляють паспорти РФ і записують в окрему чергу при оформленні", - пояснили правозахисники.

Зазначається, що в Міграційної служби РФ в Ростовській області фіксується фактичне місце проживання осіб, які оформили паспорт РФ.

Експерти СПГ вважають, що таким чином РФ готується до політичної дестабілізації ситуації в Україні та ескалації війни на Донбасі.

"Принаймні РФ точно заявлятиме про захист прав своїх громадян на території України", - переконані правозахисники.

Російські паспорти на Донбасі

  • У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.
  • Пізніше він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.
  • У Ростовській області РФ відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.
  • У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там «живуть етнічні росіяни», і Росія продовжить їх захищати.
  • Минулого року Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

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Автор: Дмитро Захаров