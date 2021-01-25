Станом на листопад 2020 року в ОРЛО видали 68,3 тисяч російських паспортів, в ОРДО - 95,93 тисяч.

Паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це у Facebook повідомляє Східна правозахисна група.

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"За інформацією наших джерел в ОРДЛО, а також наших співробітників (моніторів) в ОРДЛО, паспорти РФ, що видаються за спрощеною системою, отримали 164,34 тисячі громадян України...", - сказано в повідомленні.

Так, станом на листопад 2020 року в ОРЛО видали 68,3 тис. російських паспортів, в ОРДО - 95,93 тис.

"Людям, які проживають на підконтрольній українському уряду території і мають довідку ВПО, а в паспорті громадянина України у них стоїть прописка на території ОРДЛО, також оформляють паспорти РФ і записують в окрему чергу при оформленні", - пояснили правозахисники.

Зазначається, що в Міграційної служби РФ в Ростовській області фіксується фактичне місце проживання осіб, які оформили паспорт РФ.

Експерти СПГ вважають, що таким чином РФ готується до політичної дестабілізації ситуації в Україні та ескалації війни на Донбасі.

"Принаймні РФ точно заявлятиме про захист прав своїх громадян на території України", - переконані правозахисники.

Російські паспорти на Донбасі

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

Пізніше він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.

У Ростовській області РФ відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.

У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там «живуть етнічні росіяни», і Росія продовжить їх захищати.

Минулого року Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

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Автор: Дмитро Захаров