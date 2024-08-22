Російське суспільство по-іншому сприймає загибель строковиків, ніж кадрових військових.

Росія прийняла рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун в етері телеканалу "Еспресо".

"У Росії прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати приток нових мобілізованих. По-перше, росіяни не хочуть оголошувати відкриту мобілізацію, яка продовжується на основі указу, підписаного Путіним раніше. Вони набирають приблизно 30-40 тисяч осіб на місяць для забезпечення своїх потреб, закриваючи певні прогалини. Однак цього явно недостатньо для того, щоб накопичити ударну силу, не кажучи вже про створення стратегічних резервів або прикриття ситуації на Курщині, яка може розвиватися й в інших прикордонних областях РФ" - наголосив Ягун. Відео дня

За його словами, росіяни вважають, що немає сенсу оголошувати мобілізацію, якщо можна кожні пів року призивати по 300 тисяч строковиків, і цього буде достатньо. Україні це на руку, оскільки ми розуміємо, які ризики пов'язані зі строковиками.

"Їхня загибель викликає зовсім інші емоції, ніж у випадку з професійними військовими. Крім того, коли Путін прийшов до влади, він обіцяв забезпечити високу безпеку держави, не покладаючись на строковиків. Він завжди особисто втручався у питання, пов'язані зі строковиками, і для нього це було табу. Але в нинішній ситуації бачимо зовсім інший підхід", - зауважив Ягун.

Російські строковики на фронті

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

За даними західних ЗМІ, у своїх спробах зупинити просування ЗСУ у Курській області Кремль перекидає у зазначений регіон військових з фронту, а також молодих призовників з поверхневою підготовкою, малою кількістю важкої техніки та сумнівним керівництвом.

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