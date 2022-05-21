За найоптимістичнішими прогнозами Україні необхідно 5-7 років для розмінування всієї території.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
"Наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування, – зазначила Мері Акопян.
За її словами, з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, на території України знешкоджено майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед близько 2 тисяч - авіаційні бомби.
Вона також зауважила, що декілька закордонних команд уже прибули в Україну й з наступного тижня вони почнуть роботу у різних регіонах країни.
"Створено Міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Власне метою заснування цього центру є зокрема й залучення міжнародної допомоги: фахової, технічної та фінансової. Уже майже 20 іноземних організацій відгукнулись і проходять сертифікацію для роботи в Україні", – сказала заступниця міністра.
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