Декілька закордонних команд уже прибули в Україну, аби допомогти із розмінуванням.

За найоптимістичнішими прогнозами Україні необхідно 5-7 років для розмінування всієї території.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

"Наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування, – зазначила Мері Акопян.

За її словами, з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, на території України знешкоджено майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед близько 2 тисяч - авіаційні бомби.

Вона також зауважила, що декілька закордонних команд уже прибули в Україну й з наступного тижня вони почнуть роботу у різних регіонах країни.

"Створено Міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Власне метою заснування цього центру є зокрема й залучення міжнародної допомоги: фахової, технічної та фінансової. Уже майже 20 іноземних організацій відгукнулись і проходять сертифікацію для роботи в Україні", – сказала заступниця міністра.

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