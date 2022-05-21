Російські окупанти намагаються відновити роботу порту в заблокованому Маріуполі.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
"У Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту. Зокрема, проводить розмінування припортової інфраструктури", - зазначили в Генштабі.
Інші подробиці в Генштабі не повідомили.
Війна в Україні:
Війська РФ вторглися на територію України рано вранці 24 лютого. Російська влада назвала війну в українській державі "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" нашого населення.
Після тривалих боїв ворогові вдалося заблокувати Маріуполь. Місто практично стерто з лиця землі.
Для українців, які не є прихильниками російської влади, окупанти створили фільтраційні табори.
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