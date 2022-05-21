Ворог проводить розмінування припортової інфраструктури.

Російські окупанти намагаються відновити роботу порту в заблокованому Маріуполі.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

"У Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту. Зокрема, проводить розмінування припортової інфраструктури", - зазначили в Генштабі.

Інші подробиці в Генштабі не повідомили.

Війна в Україні:

Війська РФ вторглися на територію України рано вранці 24 лютого. Російська влада назвала війну в українській державі "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" нашого населення.

Після тривалих боїв ворогові вдалося заблокувати Маріуполь. Місто практично стерто з лиця землі.

Для українців, які не є прихильниками російської влади, окупанти створили фільтраційні табори.

Вас також можуть зацікавити новини:

Данилов розповів, що було б, якби захисники Маріуполя не стримали 20 тисяч солдатів РФ

Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів більше атомної бомби, скинутої на Хіросіму - міськрада

Бригадний генерал сказав, де зараз в Україні окупанти ведуть активні бої