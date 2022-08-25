Понад 50 країн надали Україні військову допомогу протягом останніх кількох місяців.

Україна найближчими роками може перейти на натівське озброєння.

Про це під час брифінгу заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

Для повної інтеграції у систему озброєнь НАТО Збройним силам знадобиться принаймні три роки.

"Імовірно, через роки вони (ЗСУ – ред.) все ще можуть використовувати системи та боєприпаси, які самі виробляють. Однак я скажу, що, на мій погляд, у терміни, про які ми тут говоримо, Україна поступово перейде на озброєння стандартів НАТО", - зазначив Каль.

Понад 50 країн, за підрахунками Каля, надали Україні військову допомогу протягом останніх кількох місяців.

За словами заступника глави Пентагону, майбутнє ЗСУ базуватиметься на набагато меншій кількості систем, які, проте, простіше обслуговувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари.

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