За його словами, це відбудеться найближчим часом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчим часом Україна відповість на російський удар по залізничній станції в Дніпропетровській області.

Про це він сказав в ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним, опублікованому на YouTube.

Арестович нагадав, що президент Володимир Зеленський попереджав про відповідну реакцію України на можливі ракетні удари.

"Відповідь буде - залізно. Нехай сидять і думають, чи прилетить на голову сьогодні. Прилетить обов'язково, можете навіть не сумніватися. Завтра з ранку будуть вже якісь новини. Максимум добу-дві, якщо треба підготовка, дорозвідка цілей серйозних, жирних. Найближчим часом що-небудь прилетить у відповідь", - сказав він.

Також радник Офісу президента зазначив, що час, коли Росія безкарно випускала ракети по Україні, вже минув.

"Можемо вже і Крим дістати, і все, що хочете", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія завдала удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Удар припав по чотирьох пасажирських вагонах, вони загорілися.

Президент Володимир Зеленський повідомив про загибель щонайменше 15 людей, ще близько 50 отримали поранення. На місці події працюють рятувальники.

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