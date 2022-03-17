Зокрема, збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За попередню добу протиповітряна оборона Збройних сил України знищила 10 повітряних цілей противника.

Про це повідомляє прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

"За попередню добу знищено 10 повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

"Підрозділи Повітряних сил ЗСУ продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі", - додали в Генштабі.

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