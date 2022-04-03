Після початку повномасштабного вторгнення "Угольок" повернулася до морської піхоти як мобілізована.

Українська снайперка з позивним "Угольок" на службі в армії перебувала з 2017 року, неодноразово виконувала бойові завдання на сході України.

Історію дівчини розповідає прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року у снайперки закінчився контракт - вона вирішила зробити перерву. Та після початку повномасштабного вторгнення "Угольок" повернулася до морської піхоти як мобілізована.

"Мочити їх всіх треба! Це не люди. Фашисти і ті не були такими підлими, як ці орки. Ми обов’язково переможемо. Особисто я буду стояти до останнього! Радує, що деякі наші люди відкрили очі, і тепер розуміють, хто є хто!" - пояснює своє рішення знову служити в армії військова.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення до України вранці 24 лютого. На сьогодні завдано величезних збитків інфраструктурі нашої країни.

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