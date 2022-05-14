Повідомляється, що на Зміїному рашисти налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

На півдні країни українські захисники знищили 65 російських окупантів.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

На лінії зіткнення, на Херсонщині та Миколаївщині загарбники продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі. Українські підрозділи не дають їм ані атакувати, ані просунутись.

Ефективним застосуванням ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією Повітряних сил захисники знищили 65 рашистів, станцію радіоелектронної боротьби, броньовану та автомобільну техніку ворогів.

Ворог гатив по приміській зоні та сільськогосподарським угіддям, продовжуючи атаки системами залпового вогню по Миколаєву. Обійшлось без жертв.

Відомо, що на острові Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

"Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри змінну кількість кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет", - йдеться у повыдомленні.

На Одещині в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров’ям посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму.

"Біля зони транзитного прямування територією Молдови, правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи. Просимо ставитися з розумінням і враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів", - відзначили у ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що у Києві розробили план оборони на випадок повторного наступу.

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