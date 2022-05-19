Удар, найімовірніше, здійснили з артилерії.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили ворожий танк влучним пострілом. Удар по техніці росіян здійснили в Східній операційній зоні.

Про прицільний обстріл рашистів українськими десантниками розповів прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Подробицями удару командування не поділилося. Але якщо судити по відео, то постріл здійснили з артилерійської установки. Українські воїни зуміли потрапити в рухому ціль. За першим ворожим танком, який підбили десантники, їхав другий, проте його доля невідома.

Нагадаємо, згідно зі свіжим зведенням від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ перетворили на металобрухт 1254 танки. Кожної доби українські захисники знищують від кількох штук до двох десятків танків. При цьому бійці завжди проявляють майстерність і кмітливість. Наприклад, наприкінці квітня солдати 128 гірсько-штурмової Закарпатської бригади підірвали танк пострілом з міномета на дистанції кілька кілометрів. Залп вийшов гранично точним — снаряд потрапив прямо в боєкомплект.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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