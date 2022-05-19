Захисники Україні відправили до пекла вже 28,5 тисяч окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів з 24 лютого. 

Як зазначено у зведенні, втрати ворога серед особового складу приблизно склали 28500 осіб. 200 окупантів було ліквідовано за останню добу.

Крім цього, у війні проти України окупанти втратили:

  • танків ‒ 1254 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) одиниці; 
  • артилерійських систем – 595 (+9) одиниць; 
  • РСЗВ – 199 одиниць; 
  • засобів ППО – 93 (+2) одиниці 
  • літаків – 203 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів – 167 одиниць; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –  455 (+14) одиниць; 
  • крилатих ракет – 103 (+1) одиниць; 
  • кораблів/катерів – 13 одиниць; 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) одиниць; 
  • спеціальної техніки – 43 одиниці.
Захисники Україні відправили до пекла вже 28,5 тисяч окупантів / УНІАН

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на  Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках" - наголосили в Генштабі.

Як писав УНІАН, за останню добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

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