Найбільші втрати ворога - на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів з 24 лютого.

Як зазначено у зведенні, втрати ворога серед особового складу приблизно склали 28500 осіб. 200 окупантів було ліквідовано за останню добу.

Крім цього, у війні проти України окупанти втратили:

танків ‒ 1254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засобів ППО – 93 (+2) одиниці

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;

кораблів/катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках" - наголосили в Генштабі.

Як писав УНІАН, за останню добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

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