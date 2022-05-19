Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів з 24 лютого.
Як зазначено у зведенні, втрати ворога серед особового складу приблизно склали 28500 осіб. 200 окупантів було ліквідовано за останню добу.
Крім цього, у війні проти України окупанти втратили:
- танків ‒ 1254 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) одиниці;
- артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 199 одиниць;
- засобів ППО – 93 (+2) одиниці
- літаків – 203 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 167 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;
- крилатих ракет – 103 (+1) одиниць;
- кораблів/катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках" - наголосили в Генштабі.
Як писав УНІАН, за останню добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.