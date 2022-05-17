Артилерією ДШВ та Сухопутних військ знищено російську батарею ЗРК "Бук".

Воїни Десантно-штурмових військ спільно з іншими підрозділами ЗС України продовжують завдавати втрат російським окупантам. Так, українські військові ефектно знищили російський самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук" разом з обслугою.

На відео показали філігранну роботу українських воїнів-артилеристів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, окремої танкової бригади, реактивної артилерійської бригади та фахівці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

"Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно!", – коментують відео українські військові.

"Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої Батьківщини! Кожного з окупантів буде покарано! Спільними зусиллями до Перемоги! Слава Україні!" - додали захисники.

Нагадаємо, раніше українські сили захопили справний зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів. Зазначається, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

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