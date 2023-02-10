За його словами, Британія вже порахувала, що вони можуть нам передати.

Українські льотчики на даний момент проходять підготовку на західних літаках, які будуть передані найближчим часом.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону, відзначивши успішну поїздку українського лідера до країн Європи.

"Коли президент Володимир Зеленський говорив про крила свободи, то всі розуміли, що він мав на увазі", — підкреслив він.

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За словами Пристайка, коли прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак просив Міністра оборони країни Бена Уоллеса порахувати, що Лондон може надати Україні, то обсяги допомоги вже були вирішені.

"Британія вже порахувала, що вони можуть нам передати. Вони саме так працюють. Я б не хотів готувати росіян до того, що їх чекає", — сказав посол.

Літаки для України

8 лютого Зеленський, виступаючи в парламенті Британії, закликав світову спільноту надати ЗСУ сучасні винищувачі.

Того ж дня Сунак оголосив про розширення тренувань українських військових в країні. Також він доручив Міністру оборони розглянути варіанти літаків, якими зможуть керувати українські льотчики.

На прес-конференції в Брюсселі 9 лютого Зеленський заявив, що є "позитивні рішення" з питання винищувачів F-16, але не уточнив деталі.

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