Зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону.

Командування морської піхоти попереджає про появу шахраїв, які за гроші пропонують сприяти звільненню українських військових з полону Російської Федерації.

Про це Командування морської піхоти повідомляє у соціальній мережі Facebook.

"Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

"Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!" - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся п’ятий обмін полоненими між Україною і РФ.