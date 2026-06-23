Українські удари створили Путіну чотири проблеми одночасно, – Bild

Нездатність захистити Крим стає політичним тягарем для Путіна.

Україна використовує безліч дронів і ракет для ударів по російських цілях на далеких і середніх дистанціях та завдає значної шкоди російській військовій машині.

Як пише Bild, масовані атаки ЗСУ в останні тижні створили лідеру РФ Володимиру Путіну одразу чотири серйозні проблеми.

1. Тупик на фронті

Війна дедалі більше визначається дронами, ракетами та системами ППО. Стратегічних змін на фронті немає з 2023 року, при цьому обидві сторони постійно атакують шляхи постачання, вантажівки з боєприпасами, перевезення палива, залізничні вузли та дорожні сполучення противника.

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Водночас, як зазначає історик Ян Берендс, у центрі фронту сформувалася зона шириною в багато кілометрів – нічийна земля, контрольована дронами.

"І тут Україна цілком досягає успіхів і завдає російській армії важких втрат", – зазначає він.

2. Перебої у військовій логістиці

Україна атакує нафтопереробні заводи, паливні резервуари, а також залізничну інфраструктуру в тилу Росії. У результаті збитки для російської економіки є величезними – як у плані експорту нафти, так і в плані постачання всередині країни та на фронті, зазначає Берендс.

"За останні два тижні з’ясувалося, що знищення інфраструктури переробки та зберігання нафти було ефективнішим, ніж передбачалося. Тепер усе російське економічне та соціальне життя перебуває під тиском", – зазначає аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд.

3️. Нездатність захистити Крим стає політичним тягарем

"Крим – найважливіший символ імперіалістичної політики Путіна. […] І ситуація змінюється, оскільки окупований Крим ізолюється від Росії", – каже військовий експерт Томас Єгер.

У свою чергу Берендс прогнозує, що втрата Криму для Путіна стане "потужним подвійним ударом": символічним, оскільки пропаганда завжди підкреслювала тісний зв’язок Криму з Росією, і стратегічним, оскільки півострів слугує форпостом Путіна в Чорному морі.

4. Війна перетворилася на повсякденну реальність для росіян

У результаті українських атак – як на Крим, так і на цілі всередині Росії – для значної частини росіян війна вперше стає чітко видимою, а її економічні наслідки – явно відчутними. У результаті, як зазначає Умланд, "війна перетворилася з своєрідної комп’ютерної гри на повсякденну реальність для мільйонів росіян".

"Образ палаючої Москви неможливо проігнорувати; тактика України діє", – додає Берендс.

Україна посилює удари по РФ

В ISW зазначають, що українські сили завдали щонайменше 210 ударів середньої дальності по окупованій території у травні 2026 року та 145 ударів у червні 2026 року.

Крім того, ЗСУ завдали щонайменше 18 ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі в Росії у квітні 2026 року, 33 – у травні 2026 року та 28 – у червні 2026 року.

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