Російські окупанти облаштували позиції на території однієї з шахт.

Українські військові із завидною точністю знищують техніку окупантів. Бійці ЗСУ цього разу знищили танк армії Російської Федерації в Донецькій області.

Відповідне відео оприлюднила бойова група К-2 54 ОМБр.

Російські військові ховали свою техніку на одній з шахт Мар'їнки, де їх й виявили бійці ЗСУ.

Українські військові за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П", яке розробило Київського конструкторського бюро" Луч", рознесли позиції окупантів. Бійцям 54-ї бригади, щоб знищити ворожу техніку, знадобилося одне точне попадання.

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Станом на 24 травня російські війська намагаються оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк, щоб вийти на адмінкордон Луганської області. При цьому росіяни стягнули дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції та на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ.

За минулу добу в Україні ліквідували ще 150 російських окупантів і дев'ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

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