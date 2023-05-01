Зазначається, що ракету збили захисники нашої держави із зенітної ракетної бригади.

Українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центральній частині нашої держави російську ракету.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" й показало фото уламків ворожої ракети.

Зазначається, що ракету збили українські захисники із зенітної ракетної бригади.

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"Результативне нічне полювання від наших героїчних воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Б'ємо окупанта на всіх його підступах", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар 1 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 1 травня, випустила по Україні 18 ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Із них 15 були збиті українськими захисниками. У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти атакували Україну з Каспійського моря та з Мурманської області.

А раніше ввечері російські загарбники обстріляли Павлоград у Дніпропетровській області, влучивши, зокрема, у промислове підприємство. Через російську атаку в місті пошкоджені також понад 20 багатоповерхівок, постраждали 34 людини.

За даними Міненерго, через нічні обстріли росіян суттєвих пошкоджень зазнала мережева інфраструктуру на Дніпропетровщині та Херсонщині. Як наслідок було знеструмлено частину споживачів Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині.

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