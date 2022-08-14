На півдні за ніч страчено 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.

Українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст.

Про це у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров щодо оперативної обстановки на півдні станом на 13.00.

"Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний", - сказав він.

Назаров додав, що зусиллями ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ за ніч страчено 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.

Решта втрат ворога дорозвідується.

Назаров нагадав, що вночі окупанти двічі обстріляли Нікополь важкою ствольною артилерією 152-го калібру. Внаслідок обстрілів зруйновано п’ять багатоповерхівок, шість приватних будинків, дитячий садок, крамниці, лінію електропередач, газогін, гаражі. Попередньо без людських втрат.

"Марганець обстріляно "Градом". Поранену цивільну особу госпіталізовано. В місті понівечено десяток приватних будинків та електромережу. У Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань", - зазначив Назаров.

У Чорному морі в складі ворожого угруповання змін нема: 2 надводних ракетоносії тримають напоготові 16 "Калібрів".

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