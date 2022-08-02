Ворог вів безуспішний штурм Трудолюбівки у Запорізькій області, однак відійшов.

Українські військові знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку - біля села Новополе, яке розташоване на межі Донеччини із Запорізькою областю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено", - розповіли у Генштабі.

Водночас, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

"Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов", - сказано у зведенні.

Як повідомлялося раніше, у Бердянську відкрито рекрутинговий центр для тих, хто бажає співпрацювати з окупаційною владою.

Оскільки бажаючих співпрацювати з окупантами не багато, для створення картинки для кремлівських телеканалів загарбники вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму

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