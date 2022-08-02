Українські військові знешкодили розвідувальну групу окупантів на Запорізькому напрямку - біля села Новополе, яке розташоване на межі Донеччини із Запорізькою областю.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено", - розповіли у Генштабі.
Водночас, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
"Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов", - сказано у зведенні.
Як повідомлялося раніше, у Бердянську відкрито рекрутинговий центр для тих, хто бажає співпрацювати з окупаційною владою.
Оскільки бажаючих співпрацювати з окупантами не багато, для створення картинки для кремлівських телеканалів загарбники вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму